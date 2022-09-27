РЖД ввели скидку в 20,7% на контейнерные перевозки в полувагонах по ДВЖД

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" вводит до конца 2022 года скидку 20,7% на контейнерные перевозки по Дальневосточной железной дороге.

Скидка вводится на внутрироссийские и импортные перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах с любой станции ДВЖД, говорится в телеграм-канале холдинга. Правление РЖД приняло это решение в связи с большим грузопотоком через порты Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что технологии позволяют использовать этот универсальный подвижной состав наряду со специальными (фитинговыми) платформами там, где это необходимо.