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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

РЖД ввели скидку в 20,7% на контейнерные перевозки в полувагонах по ДВЖД

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" вводит до конца 2022 года скидку 20,7% на контейнерные перевозки по Дальневосточной железной дороге.

Скидка вводится на внутрироссийские и импортные перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах с любой станции ДВЖД, говорится в телеграм-канале холдинга. Правление РЖД приняло это решение в связи с большим грузопотоком через порты Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что технологии позволяют использовать этот универсальный подвижной состав наряду со специальными (фитинговыми) платформами там, где это необходимо.

РЖД ДВЖД
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