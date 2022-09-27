Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-августе упала на 2,1%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 2,1% в годовом измерении и составила 55,25 трлн юаней ($7,72 трлн), показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Темпы снижения ускорились по сравнению с январем-июлем, когда показатель уменьшился на 1,1%.

Снижение показателя связано с жесткими ограничениями, направленными на борьбу со вспышками коронавируса, в ряде крупных городов страны, ослаблением курса юаня и сохраняющимся замедлением активности в производственном секторе на фоне жаркой погоды, пишет Trading Economics.

Снижение прибыли в январе-августе было отмечено в 25 отраслях из 41.

ГСУ перестало предоставлять данные о совокупной прибыли компаний за отдельный месяц в августе, когда показатель, вероятно, стал отрицательным, пишет Dow Jones.