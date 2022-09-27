Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-августе упала на 2,1%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 2,1% в годовом измерении и составила 55,25 трлн юаней ($7,72 трлн), показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Темпы снижения ускорились по сравнению с январем-июлем, когда показатель уменьшился на 1,1%.

Снижение показателя связано с жесткими ограничениями, направленными на борьбу со вспышками коронавируса, в ряде крупных городов страны, ослаблением курса юаня и сохраняющимся замедлением активности в производственном секторе на фоне жаркой погоды, пишет Trading Economics.

Снижение прибыли в январе-августе было отмечено в 25 отраслях из 41.

ГСУ перестало предоставлять данные о совокупной прибыли компаний за отдельный месяц в августе, когда показатель, вероятно, стал отрицательным, пишет Dow Jones.

Китай ГСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Банки и другие финорганизации хотят обязать отвечать на жалобы граждан в течение 15 дней

Рубль растерял рост к доллару и евро по итогам понедельника

Индекс МосБиржи к закрытию торгов обновил 5-летний минимум

ЦБ отметил ухудшение трех ключевых показателей в ОСАГО в 45 регионах России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });