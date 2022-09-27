Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мировой рынок гособлигаций пытается стабилизироваться 27 сентября после падения по итогам предыдущей сессии. Падение рынка с начала 2022 года превышает 20%, что говорит о "медвежьем" тренде, который, по данным Deutsche Bank, отмечен впервые за 76 лет.

В последний раз столь слабая динамика фиксировалась в 1946 году.

Доходность десятилетних британских госбумаг опустилась до 4,085% по сравнению с 4,282% на закрытие рынка 26 сентября. Накануне она поднималась до максимальных с 2008 года 4,282% годовых.

Доходность аналогичных по сроку US Treasuries уменьшилась в ходе торгов до 3,846% с 3,919%, процентные ставки гособлигаций Германии и Японии стабильны.

Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return, рассчитываемый на основе цен государственных и корпоративных бондов с рейтингами инвестиционной категории, в понедельник снизился по итогам восьмой сессии подряд, что является самым длительным периодом непрерывного падения 2022 года. Значение индекса также опустилось более чем на 20% с последнего пика.

Падение стоимости гособлигаций и, соответственно, рост доходностей обусловлены двумя основными факторами, отмечают эксперты. Во-первых, это рекордные за сорок лет темпы инфляции, сокращающие реальную доходность инвестиций в бонды. Во-вторых, это быстрый подъем мировыми центробанками ключевых процентных ставок: когда краткосрочные ставки повышаются, доходности "длинных" бумаг также идут вверх, поскольку инвесторы хотят более высоких доходов от долгосрочных инвестиций.

Аналитики полагают, что спад на рынке облигаций может продолжиться.

В Британии рынок закладывает повышение базовой процентной ставки Банком Англии сразу на 150 базисных пунктов (б.п.) на ноябрьском заседании. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли заявил накануне, что Банк Англии будет без колебаний менять процентные ставки по мере необходимости для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

Десятилетние гособлигации Великобритании с начала текущего года подешевели уже на 27%.

Американский ЦБ также не планирует прекращать ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% к концу текущего года.

"Нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее", - заявила в понедельник президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

Доходность десятилетних US Treasuries находится на максимуме с 2010 года.