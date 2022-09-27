Президент ФРБ Чикаго обеспокоен слишком быстрым подъемом ставок в США

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс выразил обеспокоенность тем, что Федрезерв США слишком быстро повышает процентные ставки в своем стремлении обуздать инфляцию, передает CNBC.

Он сохраняет "осторожный оптимизм" в отношении того, что экономика США сможет избежать рецессии - при условии, что не будет дальнейших внешних потрясений.

Федеральная резервная система на прошлой неделе подняла базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

На вопрос об опасениях инвесторов по поводу того, что ФРС, похоже, не выжидает достаточно долгий промежуток времени для того, чтобы адекватно оценить влияние повышения процентной ставки, Эванс ответил: "Ну, я немного нервничаю именно из-за этого".

"В денежно-кредитной политике есть определенный лаг, - сказал он. - Мы сделали три повышения подряд на 75 б.п., и есть разговоры о большем (повышении ставок - ИФ), чтобы дойти до 4,25-4,5% к концу года. Есть не так много времени, чтобы просмотреть каждый из ежемесячных отчетов (по статданным - ИФ)".

Глава ФРБ Чикаго по-прежнему считает, что пиковых значений ставки должны достигнуть к марту, как это указано в медианном прогнозе руководства Федрезерва, при условии отсутствия неблагоприятных факторов.

"Бог его знает, но каждый раз, когда я думал, что цепочки поставок улучшатся, что мы начнем наращивать производство автомобилей и снизим цены на подержанные машины и жилье и всё такое, что-то происходило. Так что я с осторожным оптимизмом", - отметил Эванс.

Президент ФРБ Чикаго не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году. Эванс, которому сейчас 64 года, покинет должность главы банка в начале 2023 года.