Силуанов назвал условие для покупки активов по бюджетному правилу в 2023 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Приобретение активов в рамках бюджетного правила, которое в следующем году возобновит свое действие, но в режиме переходного периода, в 2023 году возможно, если цены будут выше заложенной в бюджете планки, заявил "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

"В следующем году у нас будет переходный период на переход с 2025 года в полном объеме на бюджетное правило", - напомнил он, отвечая на вопрос о перспективах покупки валютных активов в 2023 году.

"В следующем году будем смотреть, если будут цены выше базового уровня - будем решать, какие активы (приобретать - ИФ), рублевые или валютные. Но, естественно, дружественных стран (если речь пойдет об активах в иностранных валютах - ИФ)", - сказал министр.

"Объем будет зависеть от ценовой конъюнктуры", - подчеркнул он.

Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023-2025 годы, прогнозная цена на нефть в 2023 году - $70,1 за баррель, в 2024 году - $67,5, в 2025 году - $65.