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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Рубль завершил торги легким снижением к доллару и незначительным повышением к евро

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США немного повысился, евро, напротив, незначительно снизился на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения активности в условиях завершающегося периода налоговых выплат.

Курс доллара США составил 58,46 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,15 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,6 копейки - до 57,42 рубля. Курс китайского юаня повысился к завершению торгов на 3,5 копейки - до 8,16 рубля.

Заявления Силуанова касательно бюджетного правила

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника незначительной разнонаправленной динамикой к доллару и евро, так как участники рынка снизили активность в последние дни налогового периода сентября. Они также анализировали заявления министра финансов РФ Антона Силуанова относительно бюджетного правила. По его словам, приобретение активов в рамках бюджетного правила, которое в следующем году возобновит свое действие, но в режиме переходного периода, в 2023 г. возможно, если цены будут выше заложенной в бюджете планки.

"В следующем году у нас будет переходный период на переход с 2025 года в полном объеме на бюджетное правило", - напомнил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективах покупки валютных активов в 2023 г.

"В следующем году будем смотреть, если будут цены выше базового уровня - будем решать, какие активы (приобретать - ИФ), рублевые или валютные. Но, естественно, дружественных стран (если речь пойдет об активах в иностранных валютах - ИФ)", - сказал министр.

"Объем будет зависеть от ценовой конъюнктуры", - подчеркнул он.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2023-2025 гг., прогнозная цена на нефть в 2023 г. составляет $70,1 за баррель, в 2024 г. - $67,5/баррель, в 2025 г. - $65/баррель.

Рубль ранее во вторник укреплялся вопреки осторожному отношению к рисковым активам на глобальном рынке, участники которого продолжают опасаться, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) по-прежнему будет сложно улавливать сигналы в отношении перспектив инфляции на фоне противоречивых факторов спроса и предложения, влияющих на цены. Она признала, что ФРС была не слишком успешна в оценках перспектив инфляции.

Среди факторов, создающих неопределенность, она выделила конфликт на Украине, а также ситуацию в китайской экономике, сообщает Market Watch. По ее словам, Федрезерву не следует спешить с объявлением победы над инфляцией. "...Прежде чем я буду уверена, что инфляция прошла свой пик, мне нужно увидеть замедление темпов роста потребительских цен в течение нескольких месяцев", - сказала она в ходе мероприятия в Массачусетском технологическом институте.

Прогнозы руководителей ФРС, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что базовая процентная ставка в США может достигнуть 4,4% к концу текущего года.

"Нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалась высокой дольше, чем мы думали ранее, - заявила Местер. - Мы не можем избежать боли. Это очень болезненная ситуация". Однако если ФРС не примет "решительных мер" для сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий, "цена этого будет очень высокой", сказала она.

Местер в 2022 году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Цены на нефть

Нефтяные котировки активно поднимаются вечером во вторник на информации о приостановке добычи в Мексиканском заливе на фоне приближения урагана "Ян".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник составляет $85,56 за баррель, что на 1,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,49%, до $77,85 за баррель.

Национальный центр США по слежению за ураганами ожидает, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Дополнительным фактором роста цен на нефть стали сообщения в СМИ о том, что Россия может предложить ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки на октябрьском заседании.

Источники "Интерфакса" эту информацию на данный момент не подтверждают. По словам одного из них, она не соответствует действительности, второй отмечает, что пока еще рано говорить о каких-то согласованных вариантах. Третий собеседник агентства считает, что квоты, скорее всего, останутся на текущем уровне.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль не показывал ярко выраженной динамики, так как пик налогового периода был пройден, и сейчас влияние этого фактора на динамику рубля менее выражено. "При этом заметный рост нефтяных котировок произошел лишь вечером после сообщений о возможном снижении добычи со стороны ОПЕК+ - в результате растущие цены на нефть пока не успели оказать поддержку рублю. В среду курс пары "доллар-рубль" может вновь на время опускаться к 58 руб./$1, но к концу недели он, вероятно, все же превысит 59 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Рубль в начале сессии подешевел, но быстро восстановился, выйдя в умеренный плюс. Внешний фон поначалу был позитивным: фондовые индикаторы и нефтяные цены корректировали вчерашний провал. После старта основной российской сессии ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась. Рубль продолжает консолидироваться в диапазоне предыдущей сессии 57,6-59,2 в паре с долларом. Амплитуда разнонаправленных движений уменьшается, что свидетельствует о достижении баланса покупателей и продавцов иностранной валюты. Это равновесие может нарушиться существенным изменением внешних рыночных условий или геополитической обстановки. К закрытию покупатели валюты вновь активизировались, в результате чего рубль растерял почти все сегодняшние достижения. Вероятно, многие участники валютного рынка ждут, что после прохождения на этой неделе пика налоговых платежей экспортеров предложение валюты уменьшится. Это может привести к ослаблению рубля на фоне по-прежнему высоких геополитических рисков", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России во вторник, 27 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 663,9 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 663,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 сентября, банки разместили 1,8 трлн рублей (при лимите 1,8 трлн рублей и спросе 2,393 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 сентября на 17,66 копейки, до 58,1756 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,75 копейки, до 55,9953 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 14,41 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,2027 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 19,81 копейки и составил 58,2478 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 591,285 млн, из которых $926,536 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 664,749 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 5,64 копейки, до 55,924 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 6,36 копейки, до 56,04 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 147,618 млн, из которых EUR452,675 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR694,943 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта - до 7,82% и 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 7,9%, 8,08% и 8,11% годовых.

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