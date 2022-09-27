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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Продажи новостроек в США в августе неожиданно подскочили на 28,8%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в августе выросли на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

Темпы подъема показателя стали максимальными с июня 2020 года.

По пересмотренным данным, в июле было реализовано 532 тысячи домов, а не 511 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 500 тысяч по сравнению с ранее объявленным показателем, сообщает Trading Economics.

Относительно того же месяца 2021 года число продаж новых домов почти не изменилось (в августе прошлого года было продано 686 тысяч новостроек).

Медианная цена нового дома в США снизилась в августе до $436,8 тысячи по сравнению с $466,3 тысячи месяцем ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец августа составляло 461 тысячу. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,1 месяца (10,9 месяца в июле). Эксперты традиционно считают, что сбалансированному рынку соответствует показатель на уровне около 6 месяцев.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

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