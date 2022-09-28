Цены на нефть падают после роста накануне

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в среду утром после уверенного роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения.

Доллар США снова активно дорожает в среду к другим валютам, что может служить негативным фактором для нефтяного рынка. Подъем доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 по московскому времени в среду составляет $85,16 за баррель, что на $1,11 (1,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,21 (2,6%), до $86,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,14 (1,45%), до $77,36 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов поднялась на $1,79 (2,3%), до $78,5 за баррель, минимума с 3 января.

Между тем трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

"Участники альянса, вероятно, будут обеспокоены слабостью, которую мы наблюдаем на рынке, и поэтому существует вполне реальная вероятность того, что ОПЕК+ объявит о сокращении поставок, чтобы поддержать рынок, - заявил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон. - Однако сокращение должно быть значительно больше, чем объявленное на прошлом заседании снижение на 100 тыс. б/с, чтобы оказать существенное влияние на рынок".