Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

В ЦБ не ждут прекращения торгов долларом и евро в случае санкций против группы МосБиржи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы Московской биржи или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев.

"Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть, если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело", - сообщил Моисеев на Межрегиональном инвестиционно-финансовом форуме в Пятигорске.

"Централизованное решение здесь невозможно уже будет. Потому что централизация означает под санкции подвести конкретный субъект рынка", - предположил он.

Он напомнил, что существует внебиржевой валютный рынок, а также сохраняется возможность проведения двусторонних валютных сделок.

"Если рынок будет непрозрачен, тогда можно по 701 форме (отчет о конверсионных операциях - ИФ), которая содержит данные о валютообменных операциях, это форма ежедневная, по ней можно будет тоже считать курс рубля. Поэтому курс рубля будет официальный, который мы публикуем, который вы все используете в обменных операциях и прочее. Он просто будет не фиксинг Московской биржи, это будут данные внебиржевого рынка. Критичности в этом нет, если произойдет (новые санкции будут введены - ИФ), то произойдет, но решение под это есть все равно", - добавил Моисеев.

Он подчеркнул, что вообще не видит никаких проблем с ограничениями по обороту доллара в России. "Доллар - резервная валюта, есть ожидания, что он якобы стабильный, люди привыкли, есть привычки, но наш собственный опыт последних десяти лет показывает, что мы можем и без доллара жить отлично. Не вижу с этим никаких проблем. В Европе любили евро. В других странах любят другие валюты", - заявил Моисеев.

США пока не вводили санкций против организаций группы Московской биржи - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи) под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, заявила накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.

ЦБ РФ МосБиржа Сергей Моисеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });