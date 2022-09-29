В ЦБ не ждут прекращения торгов долларом и евро в случае санкций против группы МосБиржи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы Московской биржи или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев.

"Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть, если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело", - сообщил Моисеев на Межрегиональном инвестиционно-финансовом форуме в Пятигорске.

"Централизованное решение здесь невозможно уже будет. Потому что централизация означает под санкции подвести конкретный субъект рынка", - предположил он.

Он напомнил, что существует внебиржевой валютный рынок, а также сохраняется возможность проведения двусторонних валютных сделок.

"Если рынок будет непрозрачен, тогда можно по 701 форме (отчет о конверсионных операциях - ИФ), которая содержит данные о валютообменных операциях, это форма ежедневная, по ней можно будет тоже считать курс рубля. Поэтому курс рубля будет официальный, который мы публикуем, который вы все используете в обменных операциях и прочее. Он просто будет не фиксинг Московской биржи, это будут данные внебиржевого рынка. Критичности в этом нет, если произойдет (новые санкции будут введены - ИФ), то произойдет, но решение под это есть все равно", - добавил Моисеев.

Он подчеркнул, что вообще не видит никаких проблем с ограничениями по обороту доллара в России. "Доллар - резервная валюта, есть ожидания, что он якобы стабильный, люди привыкли, есть привычки, но наш собственный опыт последних десяти лет показывает, что мы можем и без доллара жить отлично. Не вижу с этим никаких проблем. В Европе любили евро. В других странах любят другие валюты", - заявил Моисеев.

США пока не вводили санкций против организаций группы Московской биржи - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи) под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, заявила накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.