"Мосбиржа" перед запуском процентных свопов на юань обсуждает с рынком бенчмарк

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рассматривает возможность запуска процентных свопов на юань, сейчас обсуждает с рынком бенчмарк.

"Мы планируем этот вопрос, сейчас идет обсуждение с рынком, какой бенчмарк, какой индекс использовать", - сказал на форуме НФА директор по международным проектам "Московской биржи" Дмитрий Пискулов.

"Потому что есть ставки материкового Китая, есть внутренние наши ставки, но внутренних ставок не очень много. К какому бенчмарку привязаться - пока этот вопрос открытый. (...) Работа ведется", - добавил он.

Ранее 28 сентября биржа сообщила, что в связи с ростом операций в юанях на валютном и долговом рынках расширила возможности участников денежного рынка для управления юаневой ликвидностью.

С 26 сентября для участников торгов денежного рынка стали доступны сделки с расчетами в юанях в репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитах с центральным контрагентом (ЦК), междилерском репо и на рынке кредитов. Увеличены сроки заключения сделок с расчетами в юанях. Теперь на денежном рынке "Мосбиржи" можно заключать безадресные сделки репо с ЦК сроком до 3 месяцев, в репо с КСУ до 1 года, в междилерском репо и на рынке кредитов до 3 лет.

С 26 сентября начался расчет индикатора стоимости привлечения и размещения ликвидности в юанях в России - RUSFAR CNY. В первый день значение индекса RUSFAR CNY составило 0,11%. Индикатор рассчитывается на основе сделок и заявок с 10:00 до 12:00 по Москве в режиме торгов репо "КСУ облигации" - овернайт с расчетами в юанях.