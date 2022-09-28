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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Германия увеличит выпуск госбондов на 22,5 млрд евро в IV квартале

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Объем размещений государственных облигаций Германии в четвертом квартале будет повышен на 22,5 млрд евро относительно прогнозного показателя, который власти назвали в прошлом декабре, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение Агентства по финансам (Deutsche Finanzagentur).

Размещение долгосрочных долговых бумаг увеличится на 10,5 млрд евро в октябре-декабре, до 47,5 млрд евро, а продажи краткосрочных бондов вырастут на 12 млрд евро, до 59 млрд евро.

В частности, правительство разместит семилетние облигации на 4 млрд евро на новом аукционе 18 октября и доразместит бумаги еще на 4 млрд 15 ноября. Кроме того, власти Германии увеличат размещение "зеленых" бондов и объемы размещения в рамках двух уже запланированных выпусков.

"Увеличение активности в плане размещения долга связано с мерами правительства по противодействию энергетическому кризису", - объяснило агентство.

Германия Deutsche Finanzagentur
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