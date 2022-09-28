Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2023 году предложено сократить на 35%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование национальной программы "Цифровая экономика" в 2023 году запланировано в размере 129,3 млрд рублей, что на 35,6% меньше, чем в 2022 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенному в Госдуму.

На 2024 год финансирование нацпрограммы заложено в размере 126,9 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке, предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению параметрами, заложенными в действующем бюджете (закон 390-ФЗ), в 2023 году уменьшены на 58,7 млрд рублей, в 2024 году - на 61,6 млрд рублей.

Претерпели сокращение финансирования и федеральные проекты, входящие в нацпрограмму.

Инфраструктура

Так, бюджет федпроекта "Информационная инфраструктура" в 2023 году запланирован в размере 11,98 млрд рублей - вдвое меньше финансирования 2022 года (24,5 млрд рублей). На 2024 год этот показатель запланирован в размере 12,7 млрд рублей.

В частности, планируется сокращение бюджетных ассигнований на конверсию радиочастот для 5G в 2023 году на 1,7 млрд рублей, в 2024 году - на 1,1 млрд рублей в связи с перераспределением средств на иные мероприятия. Также предполагается уменьшение ассигнований на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в 2023 году на 11,7 млрд рублей, в 2024 году - на 19,3 млрд рублей. При этом планируется увеличить финансирование проекта прокладки ВОЛС на Чукотку в 2023 году на 436,6 млн рублей "в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с иных мероприятий".

Цифровые технологии

Бюджет федпроекта "Цифровые технологии", согласно проекту, может составить в 2023 году 17,8 млрд рублей, сократившись в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом. В 2024 году этот показатель может составить 16,1 млрд рублей.

Это сокращение обусловлено, в частности, уменьшением в 2023 году бюджетных ассигнований на предоставление имущественного взноса государства в госкорпорацию "Ростех" для разработки системного проекта по производству телеком-оборудования для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечения ее серийного выпуска почти на 2 млрд рублей. При этом в 2024 году финансирование предполагается увеличить на 1 млрд рублей.

В рамках федпроекта "Цифровые технологии" также предполагается сокращение ассигнований на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и ПО для создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции в 2023 году на 1,2 млрд рублей, в 2024 году - на 1 млрд рублей. Также сократится поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений: на 1,1 млрд рублей в 2023-2024 годах ежегодно. Также будут сокращены ассигнования на возмещение Российским фондом развития информационных технологий затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского ПО в 2023 - 2024 годах на 1, 9 млрд рублей ежегодно.

Госуправление

Финансирование федерального проекта "Цифровое государственное управление" может сократиться в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 19,6% - до 71,7 млрд рублей. В 2024 году этот показатель запланирован в размере 74,3 млрд рублей. Планируется, в частности, сокращение бюджетных ассигнований на поддержку проектов по внедрению и использованию цифровых технологий на региональном и муниципальном уровнях в 2023 году на 852 млн рублей, в 2024 году - на 3,6 млрд рублей. Ассигнования на обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования, в 2023 году сократятся на 5,6 млрд рублей, в 2024 году - на 4,5 млрд рублей. Сокращение ассигнований на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2023 году составит 8 млрд рублей, в 2024 году - 3,3 млрд рублей.

Кроме того, сократятся ассигнования на обеспечение госслужащих мобильными устройствами с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечение их функционирования на 11 млрд рублей в 2023 и 2024 годах ежегодно.

Другие проекты

Финансирование федпроекта "Нормативное регулирование цифровой среды" в 2023 году сократится в 12 раз - до 13,5 млн рублей, а в 2024 году оно запланировано в размере 15,6 млн рублей. Бюджет федпроекта "Кадры для цирковой экономики" в 2023 году сократится в 2,8 раза - почти до 4 млрд рублей, а на 2024 год выделение средств не запланировано.

Федпроект "Искусственный интеллект" в 2023 году планируется профинансировать на 6,4 млрд рублей, что на 11,2% меньше, чем в 2022 году, на 2024 год запланировано выделение 5,8 млрд рублей.

Финансирование двух проектов в следующем году планируется увеличить.

Так, бюджет федпроекта "Информационная безопасность" может увеличиться на 7,2% - до 7,9 млрд рублей. В 2024 году он может составить 6 млрд рублей. Финансирование федпроекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" в 2023 году может возрасти по сравнению с 2022 годом почти вдвое - до 9,5 млрд рублей, а в 2024 году составить 12 млрд рублей.