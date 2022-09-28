Корректировка НДПИ на газ может дать бюджету 2 трлн рублей допдоходов в 2023-2025 годах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные доходы федерального бюджета от корректировки с 1 июля 2023 года самого механизма расчета НДПИ на природный газ и от введения с 1 января 2023 года "нашлепки" к НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно могут составить в 2023 году - 628,3 млрд рублей, в 2024 году - 699,9 млрд рублей, в 2025 году - 749,6 млрд рублей.

Об этом говорится в законопроекте № 201629-8, внесенном в Госдуму. Расчеты приведены в финансово-экономическом обосновании.

Законопроект в части корректировки НДПИ на природный газ предполагает две новеллы: введение "нашлепки" на НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, что может дать бюджету 600 млрд рублей ежегодно и корректировку с 1 июля 2023 года самого расчета НДПИ.

По действующему законодательству (ст.342 Налогового кодекса), базовая ставка НДПИ при добыче горючего природного газа составляет 35 рублей за 1000 кубометров. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа (Кс). Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). Внесенный законопроект предлагает суммировать к транспортным расходам еще одну составляющую, коэффициент Ккг. Предполагается, что этот коэффициент будет принимать значение 134 с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года - 285 и с 1 июля 2025 года - 305.

Ранее со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета сообщалось, что дополнительные доходы от корректировки НДПИ могут дать бюджету 28,28 млрд рублей в 2023 году, 99,945 млрд рублей в 2024 году и 149,6 млрд рублей в 2025 году. В частности, в пояснительной записке упоминалось повышение ставки НДПИ на природный газ в эквиваленте дополнительной индексации тарифов на газ на 3 п.п. ежегодно в 2023-2024 годах.