Кабмин обсуждает дополнительные налоговые поправки, влияющие на доходы бюджета

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает пакет точечных поправок в Налоговый кодекс (НК), которые могут повлиять на доходы федерального бюджета РФ в 2023-2025 гг., они будут предложены ко второму чтению "налогового законопроекта", внесенного вместе с проектом бюджета в конце сентября, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в Госдуме.

Основной "налоговый законопроект" (N201629-8) был внесен в парламент 28 сентября, вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета. Он предполагает ряд налоговых новаций по изъятию доходов через НДПИ у газовой, нефтяной, угольной отраслей. В ходе обсуждения документа к первому чтению на заседании комитета Госдумы по бюджету первый зампред комитета Ольга Ануфриева поинтересовалась у представителя Минфина, планируется ли внесение в документ правок, которые могут повлиять на доходы бюджета. "Сейчас очень много мер дополнительных обсуждается в публичной плоскости, в том числе и в правительстве, (...) ко второму чтению планируете ли вы внесение каких-то дополнительных мер, которые также будут влиять на бюджеты и которые сейчас разрабатываются, или это будет в качестве отдельного законопроекта?", - спросила депутат.

"Мы дополнительно сейчас поправками прорабатываем внутри правительства. Можно было бы небольшими уточнениями к текущей редакции поправок", - сказал Сазанов, упомянув, что в частности, по заводам СПГ прорабатывается вопрос увеличения ставки по налогу на прибыль до 34% вместо заложенного в законопроект уровня в 32%. Накануне замминистра говорил, что планируется также вывести из-под повышения новые предприятия по СПГ. Также в ходе обсуждения на комитете по бюджету Сазанов допустил возможность корректировки НДПИ по углю в зависимости от влияния поправок на финансово-экономическое состояние небольших предприятий. Сейчас законопроект временно, с 1 января 2023 г. до 31 марта 2023 г., увеличивает НДПИ в отношении угля на величину, равную 380 рублей за тонну, что приведет к дополнительным поступлениям НДПИ в размере 30 млрд руб.

По словам Сазанова, на данном этапе федеральный бюджет от принятия законопроекта получит 1,3 трлн руб. в 2023 г. В 2024-2025 годах доходы могут быть больше - 1,4-1,5 трлн руб., зависит от параметров макропрогноза.

"Если говорить по 2023 г. - порядка 630 млрд это будет газ, порядка 400 млрд это нефть - НДПИ на нефть и корректировка демпфера, 150 млрд это увеличение ставки налога на прибыль СПГ", - сказал Сазанов.

Депутаты поинтересовались, почему при увлечении нагрузки на газовую отрасль был выбран вариант повышения НДПИ, а не увеличения экспортной пошлины на газ. Ранее сообщалось, что вариант введения экспортной пошлины в размере 50% (сейчас 30%) при превышении экспортных цен на газ порога в $300 за 1 тыс. был заменен на механизм "нашлепки" к НДПИ для "Газпрома" в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

"После консультаций с компанией, чтобы обеспечить стабильность поступлений в бюджет, был выбран вариант через НДПИ. У нас фиксированные слагаемые при расчете НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно, цена на внешних рынках никак не влияет на это фиксированное слагаемое, поэтому конечно это более стабильный вариант в отличие от экспортной пошлины", - сказал Сазанов.

В отзыве на законопроект комитет Госдумы по бюджету отмечает, что несмотря на то, что реализация большинства предусмотренных законопроектом мер приведет к дополнительным доходам федерального бюджета, реализация отдельных мер может привести к сокращению налоговых доходов регионов. "Например, в связи с установлением на федеральном уровне льготы по налогу на имущество организаций, со снижением акцизов на сталь жидкую, увеличением сумм налогов и страховых взносов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль организаций", - перечисляет возможные риски для региональных бюджетов комитет и рекомендует правительству обратить внимание на необходимость проработки вопроса об оказании регионам помощи в связи с возможными выпадающими доходами.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 18 октября, на представление поправок к нему планируется отвести 15 календарных дней.