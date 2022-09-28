Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Снижение промпроизводства в России в августе замедлилось до 0,1%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года снижение промпроизводства в России, по данным Росстата, замедлилось до 0,1% в годовом сравнении после спада на 0,5% в июле, на 2,4% в июне и в мае, на 2,6% в апреле.

За январь-август 2022 года промпроизводство выросло на 0,9% (за счет высокого роста в I квартале - на 5,1%).

Данные по промышленности в августе оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в России в августе на 0,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,8% после роста на 1,2% в июле и нулевой динамики в июне и мае.

В августе 2022 года замедлилось снижение в обрабатывающих отраслях - до 0,8% в годовом сравнении с 1,1% в июле (за 8 месяцев в обработке - нулевая динамика к прошлому году).

В добывающем секторе в августе рост составил 1,0% в годовом выражении после роста на 0,9% в июле (за 8 месяцев - рост на 2,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха рост в августе составил 1,6% после снижения на 0,5% в июле (за 8 месяцев - рост на 0,4%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в августе составил 9,0% после падения на 14,9% в июле (за 8 месяцев - снижение на 5,2%).

В августе 2022 года рост объемов производства (по сравнению с августом 2021 года) продемонстрировали такие отрасли, как: производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 16,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 14,3%; добыча нерудных полезных ископаемых - 10,3%; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых - 5,0%; металлургическое производство - 4,1%; производство одежды - 2,9%, производство напитков - 1,5%; производство бумаги и бумажных изделий - 1,1%; добыча нефти и природного газа - 1,0%; производство электрического оборудования - 0,9%.

Максимальное снижение объема выпуска продукции в августе наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с августом 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 42,9%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 19,5%; выпуск табачных изделий - 12,2%; производство текстильных изделий - 11,1% и мебели - 10,7%; добыча металлических руд - 7,5%; химиндустрия - 4,3%; пищевая промышленность - 2,3%; добыча угля - 2,2%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение промпроизводства в стране в 2022 году на 1,8% и снижение на 1,3% в 2023 году.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале сентября оценивали возможное падение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 2,5%, в 2023 году ожидали продолжение снижения - на 1,8%.

Росстат Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Минфин РФ не исключил покупку "дружественной" валюты уже в этом году

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });