Снижение промпроизводства в России в августе замедлилось до 0,1%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года снижение промпроизводства в России, по данным Росстата, замедлилось до 0,1% в годовом сравнении после спада на 0,5% в июле, на 2,4% в июне и в мае, на 2,6% в апреле.

За январь-август 2022 года промпроизводство выросло на 0,9% (за счет высокого роста в I квартале - на 5,1%).

Данные по промышленности в августе оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в России в августе на 0,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,8% после роста на 1,2% в июле и нулевой динамики в июне и мае.

В августе 2022 года замедлилось снижение в обрабатывающих отраслях - до 0,8% в годовом сравнении с 1,1% в июле (за 8 месяцев в обработке - нулевая динамика к прошлому году).

В добывающем секторе в августе рост составил 1,0% в годовом выражении после роста на 0,9% в июле (за 8 месяцев - рост на 2,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха рост в августе составил 1,6% после снижения на 0,5% в июле (за 8 месяцев - рост на 0,4%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в августе составил 9,0% после падения на 14,9% в июле (за 8 месяцев - снижение на 5,2%).

В августе 2022 года рост объемов производства (по сравнению с августом 2021 года) продемонстрировали такие отрасли, как: производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 16,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 14,3%; добыча нерудных полезных ископаемых - 10,3%; предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых - 5,0%; металлургическое производство - 4,1%; производство одежды - 2,9%, производство напитков - 1,5%; производство бумаги и бумажных изделий - 1,1%; добыча нефти и природного газа - 1,0%; производство электрического оборудования - 0,9%.

Максимальное снижение объема выпуска продукции в августе наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с августом 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 42,9%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 19,5%; выпуск табачных изделий - 12,2%; производство текстильных изделий - 11,1% и мебели - 10,7%; добыча металлических руд - 7,5%; химиндустрия - 4,3%; пищевая промышленность - 2,3%; добыча угля - 2,2%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение промпроизводства в стране в 2022 году на 1,8% и снижение на 1,3% в 2023 году.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале сентября оценивали возможное падение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 2,5%, в 2023 году ожидали продолжение снижения - на 1,8%.