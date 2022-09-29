Volkswagen провел IPO Porsche по верхней границе ценового прогноза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Германский автомобильный концерн Volkswagen AG (VW) провел первичное размещение акций Porsche AG по верхней границе ранее озвученного ценового диапазона, сообщает The Wall Street Journal.

Компания разместила почти 114 млн привилегированных акций Porsche по цене 82,5 евро, сумев привлечь около 9,4 млрд евро. IPO стало крупнейшим в Европе после размещения акций Glencore Plc объемом около $10 млрд, прошедшего в 2011 году.

Рыночная стоимость производителя автомобилей класса "люкс" оценена в рамках размещения в 75,2 млрд евро. Таким образом, Porsche войдет в пятерку ведущих автопроизводителей мира по капитализации, обогнав Mercedes-Benz Group AG. Выручка компании в минувшем году составила 33,1 млрд евро.

Инвесторами Porsche выступили суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвесткомпания T. Rowe Price.

Торги акциями автопроизводителя на Франкфуртской бирже начнутся в четверг.