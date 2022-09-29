Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,3-1,8%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил коррекционный рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором остаются риски эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и новые антироссийские санкции Запада; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1,3-1,8%, при этом второй протестировал рубеж 2000 пунктов, а лидерами роста выступили бумаги "Магнита" и "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 1998,24 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2005,8 пункта), индекс РТС - 1088,84 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,9%.

Доллар стоит 57,61 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+4,9%), "Газпрома" (+2,9%), расписки TCS Group (+2,9%), бумаги Polymetal (+2,4%), расписки OZON (+2,3%), акции "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Северстали" (+1,7%), Московской биржи (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в ближайшие дни российский рынок акций будет оставаться в боковой формации - инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию. Поддерживающим фактором для рынка будет выступать позитив на сырьевых площадках, однако геополитические риски не дадут в полной мере окунуться в полномасштабные покупки. Ближайший уровень сопротивления по индексу МосБиржи - район 2000-2050 пунктов.

Инвесторы на западных площадках будут следить за статданными из США: в четверг выйдет оценка ВВП за II квартал и недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице за неделю. В Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь.

Оценки аналитиков

По мнению аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, индексу МосБиржи предстоит преодолеть отметку 2000 пунктов, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего восстановления. Поддержка может быть найдена на уровне 1840 пунктов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 1900-2000 пунктов.

В четверг утром на мировые рынки вернулись консервативные настроения. Ключевые азиатские индексы показывают смешанную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы снижаются, указывая на неуверенность инвесторов в развитии отскока.

Неуверенная динамика индекса МосБиржи накануне указывает на сдержанность покупателей. В четверг индекс может остаться в диапазоне 1900-2000 пунктов, при этом не исключены попытки пойти выше в случае активизации покупок в акциях "Газпрома" в ожидании решения пятничного собрания акционеров по дивидендам, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 1,9-2,1% на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщила The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9%).

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены корректируются вниз после ощутимого роста накануне, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $88,49 за баррель (-0,9% и +3,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $81,36 за баррель (-1% и +4,7% накануне).

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.