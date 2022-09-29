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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Они продлены с 1 октября еще на 6 месяцев, сообщает сайт регулятора.

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

ЦБ связывает свое решение с поддержанием финансовой стабильности.

Переводы за рубеж средств нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров, были приостановлены на полгода 1 апреля 2022 года.

Банк России
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