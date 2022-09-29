Доллар на "Мосбирже" подешевел на 33 копейки, евро - на 0,5 копейки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля на торгах четверга на "Московской бирже" к вечеру растерял значительную часть роста к бивалютной корзине на закрытии позиций в условиях неопределенности перед принятием в состав России новых территорий 30 сентября.

К 19:00 доллар США подешевел на 33 копейки, до 57,21 рубля, евро подешевел на 0,5 копейки, до 55,47 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 18,4 копейки - до 56,43 рубля. Курс китайского юаня повысился на 9,7 копейки - до 8,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть дневного роста к доллару и евро к закрытию торгов четверга. Инвесторы фиксировали прибыль в условиях неопределенности перед принятием в состав Российской Федерации территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в пятницу в 15:00 в Большом Кремлевском дворце, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Песков.

Он сказал, что на церемонии запланировано объемное выступление Путина, но это не послание Федеральному собранию, это другой формат. Договоры будут подписаны с четырьмя территориями, добавил Песков.

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября еще на 6 месяцев, сообщается на сайте регулятора. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. ЦБ связывает свое решение с поддержанием финансовой стабильности.

Переводы за рубеж средств нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров были приостановлены на полгода 1 апреля 2022 года.

Торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы "Московской биржи" или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев.

"Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вообще не видит никаких проблем с ограничениями по обороту доллара в России. "Доллар - резервная валюта, есть ожидания, что он якобы стабильный, люди привыкли, есть привычки, но наш собственный опыт последних десяти лет показывает, что мы можем и без доллара жить отлично. Не вижу с этим никаких проблем. В Европе любили евро. В других странах любят другие валюты", - заявил Моисеев.

США пока не вводили санкций против организаций группы "Московской биржи" - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, заявила накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.

В Евросоюзе в рамках очередного пакета санкций предлагают полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, а также ввести ограничительные меры против еще 29 российских физлиц, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС. По сведениям издания в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы "АЛРОСА". Предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами - "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".

Постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".

Накануне Politico сообщало, что ЕК предлагает запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в Россию полупроводников и некоторых бытовых товаров.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против России предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на российскую нефть. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

Цены на нефть вернулись к повышению вечером в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании. Оно состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

По данным источников Bloomberg, страны ОПЕК+ уже начали обсуждать снижение добычи, но темпы сокращения еще не согласованы.

К 19:08 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,37%, до $89,65 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,73%, до $82,75 за баррель.

"Российский рынок продолжил падение в четверг на фоне решения властей о проведении частичной мобилизации, ожидаемого признания в пятницу в Кремле итогов референдумов в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях и церемония подписания договоров об их вступлении в состав РФ. Рубль значительную часть четверга укреплялся седьмую торговую сессию подряд на падении спроса на валюты недружественных стран. Дополнительной поддержкой выступали растущие цены на нефть. Brent в моменте росла с локальных минимумов на 7% и в моменте превышала $90 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов.

"Сентябрьский налоговый период окончательно завершился, укрепление рубля поддерживалось в первую очередь опасениями санкций в связи с последними новостями - на этом фоне участники рынка продолжили продавать валюту недружественных стран, опасаясь ее блокировки. Ослабление рубля не поддержали даже вчерашние вербальные интервенции, в которых вновь допускалась возможность покупок валюты в рамках бюджетного правила уже в этом году. Динамика рубля сейчас во многом будет определяться геополитическими новостями - сохраняющиеся опасения санкций могут не позволить курсу пары "доллар-рубль" вырасти выше 59 руб./$1 даже на фоне завершившегося налогового периода и вербальных интервенций", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 30 сентября на 1,0355 рубля, до 57,413 рубля, и уменьшил курс евро на 31,68 копейки, до 55,4064 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 88,88 копейки по отношению к среде и составил 57,5572 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 93,3 копейки и составил 57,402 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 843,276 млн, из которых $1 491,412 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 351,864 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 36,61 копейки, до 55,4255 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 20,54 копейки, до 55,4676 рубля. Объем торгов евро составил 1 420,28 млн евро, из которых 445,223 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 975,057 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,93% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась относительно среды, оставшись также на отметке 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,98%, 8,13% и 8,16% годовых соответственно.