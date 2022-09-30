Рынки акций Европы уверенно выросли в пятницу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фондовый рынок Западной Европы уверенно вырос по итогам торгов в пятницу, но завершил снижением третий квартал подряд.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подскочил по итогам последних торгов месяца на 1,3% и составил 387,85 пункта. Но в третьем квартале он потерял 4,7%. Снижение индикатора было зафиксировано по итогам третьего квартала подряд, что является наиболее длинным периодом падения с 2011 года, по данным Trading Economics.

Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, германский DAX - на 1,16%, французский САС 40 - на 1,51%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,45% и 0,91% соответственно.

Инвесторы оценивали большой массив статданных из различных европейских стран.

Так, экономика Великобритании во втором квартале 2022 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно сообщалось о снижении ВВП на 0,1%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра данных.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 6,2% в годовом выражении после подъема на 6,6% в августе, хотя эксперты ожидали ускорения инфляции до 6,7%.

Тем временем потребительские расходы во Франции в августе не изменились относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Кроме того, в пятницу стало известно, что количество безработных в Германии в сентябре выросло на 14 тыс., увеличившись четвертый месяц кряду, однако безработица ожидаемо осталась на уровне 5,5%.

В Италии безработица в августе неожиданно снизилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя аналитики не ожидали изменения показателя.

Котировки акций Aston Martin упали на 4,7%. Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. купила 7,6% акций британского производителя спортивных автомобилей.

Цена бумаг производителей спортивных товаров Puma и Adidas снизилась на 5,7% и 4,1% соответственно после того, как их американский конкурент Nike Inc. накануне отчитался о сокращении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.

Капитализация итальянской строительной компании Webuild повысилась на 5,5% благодаря сильному годовому прогнозу.

Акции Societe Generale подорожали на 1,4%. Новым главным исполнительным директором банка будет назначен Славомир Крупа, возглавляющий в настоящее время инвестиционно-банковское подразделение. Он займет этот пост после ухода нынешнего CEO Societe Generale Фредерика Удеа, контракт которого заканчивается в мае 2023 года.

Капитализация швейцарской инжиниринговой компании ABB Ltd. поднялась на 1,8%. Компания согласилась продать оставшуюся 19,9%-ную долю в СП Hitachi Energy японскому производителю электрооборудования Hitachi Ltd.