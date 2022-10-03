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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Сбербанк выставил на продажу торговые сети "Июнь" и "Сибирский городок"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России выставил на продажу сети торговых центров "Июнь" и "Сибирский городок", говорится в сообщении кредитной организации.

Сеть "Июнь" состоит из пяти объектов общей площадью более 300 тысяч кв. м, расположенных в Петербурге, Мытищах, Череповце, Уфе, Красноярске. Начальная стоимость объектов варьируется от 1,1 млрд до 8,2 млрд рублей (общая сумма - 16,9 млрд рублей).

Сеть "Сибирский городок" из 13 торговых центров продается одним лотом, начальная стоимость - 5,4 млрд рублей. Центры расположены в Кемеровской области и Красноярском крае. Общая площадь объектов - 170 тысяч кв. м.

Также отдельно на продажу выставлен торговый центр "Лапландия" в Кемерове. Начальная стоимость - 4,6 млрд рублей. Площадь объекта - 72 тысячи кв. м.

Торги пройдут 28 октября на электронной площадке "Сбер А". Сбор предложений проводится до 19 октября 2022 года.

"Сбербанк капитал" (дочерняя компания Сбербанка) в мае 2021 года получила 100% долей компаний "Регионы финанс" и "АМК-Фарма", ранее принадлежавших группе "Регионы". Полученные структурой Сбербанка компании владеют сетями торгово-развлекательных центров "Июнь" и "Сибирский городок". Сбербанк в дальнейшем планировал реализовать эти объекты.

Сбербанк Июнь Сибирский городок Мытищи Петербург Красноярск Кемеровская область Лапландия Кемерово
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