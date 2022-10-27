Сбербанк не смог продать сети ТЦ "Июнь" и "Сибирский городок" из-за отсутствия заявок

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не смог продать сети торговых центров "Июнь" и "Сибирский городок", так как не было подано ни одной заявки на участие в торгах, следует из материалов электронной площадки "Сбер А".

Торги планировалось провести 28 октября.

Сеть "Июнь" состоит из пяти объектов общей площадью более 300 тыс. кв. м, расположенных в Санкт-Петербурге, Мытищах, Череповце, Уфе, Красноярске. Каждый ТЦ предполагалось продавать отдельно. Начальная стоимость объектов варьировалась от 1,1 млрд до 8,2 млрд рублей (общая сумма - 16,9 млрд рублей).

Сеть "Сибирский городок" из 13 торговых центров продавалась одним лотом, начальная стоимость - 5,4 млрд рублей. Центры расположены в Кемеровской области и Красноярском крае. Общая площадь объектов - 170 тыс. кв. м.

Также отдельно на продажу был выставлен торговый центр "Лапландия", расположенный в Кемерове. Начальная стоимость - 4,6 млрд рублей. Площадь объекта - 72 тыс. кв. м.

"Сбербанк капитал" (дочерняя компания Сбербанка) в мае 2021 года получила 100% долей компаний "Регионы финанс" и "АМК-Фарма", ранее принадлежавших группе "Регионы". Полученные структурой Сбербанка компании владеют сетями торгово-развлекательных центров "Июнь" и "Сибирский городок". Сбербанк планировал реализовать эти объекты.