Vodafone увеличил полугодовую доналоговую прибыль на 34%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В I финансовом полугодии (апреле-сентябре) британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc увеличил доналоговую прибыль на 34,3%, выручку - на 2%.

Прибыль компании в отчетном полугодии составила 1,73 млрд евро против 1,28 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась до 22,93 млрд евро с 22,489 млрд евро.

Скорректированная EBITDA снизилась до 7,24 млрд евро по сравнению с 7,57 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель продаж телекоммуникационных услуг - в минувшем полугодии выросла на 1% и составила 19,207 млрд евро. В органическом выражении показатель поднялся на 2,5%.

Vodafone скорректировала прогноз на текущий финансовый год и теперь ожидает, что скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне 15-15,2 млрд евро против ожидавшихся ранее 15-15,5 млрд евро. Свободный денежный поток может составить 5,1 млрд евро, а не 5,3 млрд евро, как предполагалось прежде.

Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды на уровне 4,5 евроцента на акцию, что совпадает с их размером годом ранее.

Капитализация Vodafone с начала 2022 года уменьшилась на 7,2%, в то время как индекс FTSE 100 практически не изменился за этот период.