Средняя цена нефти Urals в январе-сентябре выросла на 22%, до $80,58/баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре 2022 года сложилась в размере $80,58 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За тот же период 2021 года она составила $65,96 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 22%.

В сентябре цена составила $68,25 за баррель, что в 1,06 раза меньше, чем в сентябре 2021 года ($72,46 за баррель), сообщил Минфин.

В августе средняя цена Urals была выше прошлогодней - $74,73 против $68 за баррель.