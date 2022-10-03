Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Средняя цена нефти Urals в январе-сентябре выросла на 22%, до $80,58/баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-сентябре 2022 года сложилась в размере $80,58 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За тот же период 2021 года она составила $65,96 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 22%.

В сентябре цена составила $68,25 за баррель, что в 1,06 раза меньше, чем в сентябре 2021 года ($72,46 за баррель), сообщил Минфин.

В августе средняя цена Urals была выше прошлогодней - $74,73 против $68 за баррель.

Urals Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ЛУКОЙЛ" 4 октября начнет размещение замещающих облигаций на $6,3 млрд

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на предстоящую зиму

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на предстоящую зиму

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17%

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

"Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков"

Суд признал банкротом разработчика компьютеров "Т-Платформы"

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });