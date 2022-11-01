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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Средняя цена нефти Urals в январе-октябре выросла на 18%, до $79,57/баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2022 года сложилась в размере $79,57 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период 2021 года она составила $67,51 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 17,9%.

В октябре цена составила $70,62 за баррель, что на 13,3% меньше, чем в октябре 2021 года ($81,49 за баррель), сообщил Минфин.

В сентябре средняя цена Urals была на 5,8% ниже прошлогодней - $68,25 против $72,46 за баррель.

Urals Минфин РФ
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