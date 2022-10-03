Нью-Йорк занял пятое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сразу пять городов Калифорнии вошли в десятку самых дорогих для жизни мест в Соединенных Штатах, а два из них - Сан-Хосе и Сан-Франциско - даже обошли в рейтинге Вашингтон и Нью-Йорк, показало исследование компании Doxo, основанное на анализе данных Бюро переписи населения США.

В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи - ипотека, аренда жилья, коммунальные платежи, платежи по автокредитам, оплата услуг связи и страховки.

Домохозяйства в Сан-Хосе ежемесячно тратят на эти нужды $3151 - это на 66,8% выше, чем средний показатель по стране, составляющий $1889 в месяц, или $22 668 в год.

Сан-Франциско занял в рейтинге второе место, Вашингтон - третье с показателем $2767, Нью-Йорк - пятое ($2674), пропустив на четвертую строчку еще один калифорнийский мегаполис, Лос-Анджелес. В десятку самых дорогих американских городов также вошли Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Риверсайд и Денвер.

Тем временем самым доступным городом из 50 крупнейших в США оказался Баффало - обязательные ежемесячные платежи жителей этого города, расположенного неподалеку от Ниагарского водопада, составили в среднем $1603, что на 15,1% ниже среднего показателя по стране.

Второе место занял Питтсбург ($1689 в месяц), третье - Кливленд ($1 709).

Как показывает исследование, самые доступные для жизни города находятся на юге и Среднем Западе США.