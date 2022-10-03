Нефть дорожает на 4-5% на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки стремительно повышаются на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 по московскому времени выросли на $3,6 (4,23%) - до $88,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подскочили на $3,92 (4,93%) - до $83,41 за баррель.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. WTI за неделю поднялась в цене на 1%, но потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.

"Дальнейший рост торговой активности наряду с ужесточением кратковременных фундаментальных факторов могут подстегнуть цены на нефть обратно к уровню $100 за баррель", - говорит старший аналитик PVM Oil Associates в Лондоне.

Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.