Moody's опасается утроения доли корпоративных дефолтов в мире в 2023 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - - Доля компаний, которые не смогут своевременно расплатиться по долговым обязательствам, может вырасти более чем в три раза в 2023 году из-за нехватки ликвидности и ухудшения торговых условий, прогнозирует агентство Moody's Investors Service.

Компании сталкиваются с растущими затратами на фоне сокращения доходов. При этом заметное сокращение числа новых выпусков облигаций указывает на более жесткие условия размещения.

"Если процентные ставки продолжат расти, а глобальный экономический спад углубится, то более слабые компании с рейтингами спекулятивного уровня столкнутся со снижением прибыли и ростом стоимости обслуживания долга. В этом случае количество дефолтов будет увеличиваться", - говорится в обзоре агентства.

В США при реализации самого пессимистичного сценария доля дефолтов может вырасти с менее чем 2% до 7,8%. В регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) ожидается повышение до 6,5% примерно с 2%.

Объем размещения бондов и привлечения кредитов с начала текущего года составил около $315 млрд по сравнению с рекордными $1,6 трлн в 2021 году, согласно расчетам агентства. Снижение показателя говорит об ужесточении условий получения средств для компаний, желающих рефинансировать долг или привлечь дополнительную ликвидность, отмечает агентство Bloomberg.