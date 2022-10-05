Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Мишустин напомнил о важности вклада РФ в глобальную продовольственную безопасность

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Без России невозможно стабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, Москва осознает свою ответственность в этом вопросе и готова выполнять свои обязательства перед покупателями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал об этом в выступлении на пленарной сессии Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Россия способна не только обеспечить себя. Но и внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность, активно работая на международных рынках. Больше того, без участия России будет крайне сложно, если не невозможно стабилизировать ситуацию", - убежден он.

"Мы осознаем свою ответственность. И готовы, как неоднократно подчеркивал глава российского государства, выполнять свои обязательства перед нашими партнерами. Поставлять за рубеж зерно и масло, сахар и мясо, рыбу и кондитерскую продукцию, - продолжил глава правительства. - Какие бы барьеры ни пытались установить недружественные страны, качество и надежность поставок из России не вызывают сомнений".

Он сказал, что считает необходимым активно развивать поставки на экспорт отечественной сельхозпродукции через все имеющиеся транспортные коридоры и пообещал таким проектам поддержку правительства.

"Экспортный потенциал - Южная Азия, Китай, логистические, транспортные вопросы дают потенциально огромную возможность для экспорта, - сказал Мишустин. - Все логистические пути сейчас дают совершенно уникальные возможности".

Он пообещал, что эти вопросы будут обсуждаться 6 октября на Каспийском экономическом форуме, в котором он примет участие 6 октября. "Приезжают коллеги из Ирана, из Азербайджана, Туркмении, Казахстана, будем обсуждать, в том числе, логистические коридоры", - заверил премьер.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Brent подешевела до $91,5 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

"Газпром" объявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Спотовая цена газа в Европе упала до половины стоимости ближайшего фьючерса

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });