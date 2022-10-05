Мишустин напомнил о важности вклада РФ в глобальную продовольственную безопасность

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Без России невозможно стабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, Москва осознает свою ответственность в этом вопросе и готова выполнять свои обязательства перед покупателями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал об этом в выступлении на пленарной сессии Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Россия способна не только обеспечить себя. Но и внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность, активно работая на международных рынках. Больше того, без участия России будет крайне сложно, если не невозможно стабилизировать ситуацию", - убежден он.

"Мы осознаем свою ответственность. И готовы, как неоднократно подчеркивал глава российского государства, выполнять свои обязательства перед нашими партнерами. Поставлять за рубеж зерно и масло, сахар и мясо, рыбу и кондитерскую продукцию, - продолжил глава правительства. - Какие бы барьеры ни пытались установить недружественные страны, качество и надежность поставок из России не вызывают сомнений".

Он сказал, что считает необходимым активно развивать поставки на экспорт отечественной сельхозпродукции через все имеющиеся транспортные коридоры и пообещал таким проектам поддержку правительства.

"Экспортный потенциал - Южная Азия, Китай, логистические, транспортные вопросы дают потенциально огромную возможность для экспорта, - сказал Мишустин. - Все логистические пути сейчас дают совершенно уникальные возможности".

Он пообещал, что эти вопросы будут обсуждаться 6 октября на Каспийском экономическом форуме, в котором он примет участие 6 октября. "Приезжают коллеги из Ирана, из Азербайджана, Туркмении, Казахстана, будем обсуждать, в том числе, логистические коридоры", - заверил премьер.