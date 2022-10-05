Россия создаст международно признанный суверенный аудит запасов недр

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия нацелена до конца 2024 года создать суверенный аудит запасов в недропользовании, признаваемый на международном уровне, заявила Вера Браткова, гендиректор АНО "Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами" (МЦПО, находится в контуре Роснедр и курирует тему создания национального аудита запасов России).

Браткова отметила, что сейчас в стране де-факто существует две системы оценки запасов полезных ископаемых: одна - для целей государственного регулирования, вторая - для финансовых организаций, инвесторов, рейтинговых агентств и недропользователей, опирающаяся на международные классификации (PRMS, SEC, CRISCO). Однако, их цели совпадают: и государство, и бизнес/аудиторы хотят знать, какие запасы на самом деле рентабельны и под какие из них могут быть получены инвестиции.

При этом недропользователи России при введении секторальных санкций испытывают проблемы доступа к иностранному капиталу из-за неполучения заключения зарубежного аудитора. По твердым полезным ископаемым (ТПИ) риски влияния недружественных стран несколько ниже, чем по углеводородному сырью (УВС) - аудит запасов по ТПИ в стране проводят преимущественно российские специалисты. Но аккредитованы они как правило в австралийском профессиональном экспертном сообществе. Практически все россияне столкнулись в этом году со сложностями в подтверждении аккредитации. И нет гарантий, что в следующем году этим специалистам не будет отказано в подтверждении аккредитации, подчеркнула Браткова.

"В соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ, до конца 2024 года предусматривается обеспечение нормативно-правового регулирования горно-геологического аудита с созданием института экспертов (компетентных лиц) и аудиторских организаций в недропользовании, признаваемых российскими и международными финансовыми институтами. Мы исходим из этих сроков. За ближайшие два года мы должны описать создаваемую систему в законодательных и подзаконных актах", - сказала она.

"Исходя из установленных сроков, двигаться при создании суверенного аудита запасов сразу в двух направлениях: создание единой российской системы управления запасами в России и создание международной системы взаимного признания экспертизы (аудита) запасов для равноправного доступа к финансовым ресурсам", - добавила Браткова.

Ранее глава Роснедр Евгений Петров сообщал, что ООН дала положительную оценку инициативе России. Формирование суверенного аудита запасов России планируется на базе Рамочной классификации ООН (РКООН). Эту классификацию поддерживают все страны ООН, с ней гармонизированы международные классификации (PRMS, КРИСКО), а также классификации запасов по ТПИ и УВС Китая.