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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Квартальная чистая прибыль Blackstone рухнула до $2,3 млн

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, зафиксировала резкое падение чистой прибыли, но отчиталась о росте объема активов под управлением.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $2,3 млн, или ноль центов на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $1,94 на акцию, за такой же период годом ранее.

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), в июле-сентябре понизилась до $1,06 c $1,28 на акцию.

Выручка упала до $1,06 млрд с $6,22 млрд, в то время как комиссионный доход увеличился в полтора раза, до $1,18 млрд.

Объем активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала составил $950,9 млрд, за год увеличившись на 30%. Цель компании - довести этот показатель до $1 трлн к 2026 году.

По итогам третьего квартала компания выплатит дивиденды в размере 90 центов на акцию.

С начала 2022 года капитализация Blackstone сократилась почти на треть, до $108,5 млрд.

Blackstone США
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