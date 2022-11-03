Индекс активности в сфере услуг США в октябре упал до минимума с мая 2020 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) уменьшился до 54,4 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это минимальное значение показателя с мая 2020 года.

Аналитики в среднем предполагали менее значительное снижение - до 55,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Снижение ISM Non-Manufacturing в том числе связано с падением подындекса производственной активности - до 55,7 пункта с 59,1 пункта в сентябре, а также новых заказов - до 56,5 пункта с 60,6 пункта. Подындекс занятости опустился до 49,1 пункта с 53 пунктов.

В то же время подындекс, показывающий уровень цен в отрасли, поднялся до 70,7 пункта по сравнению с 68,7 пункта.

"Судя по комментариям респондентов темпы роста бизнеса снизились. По-прежнему существуют проблемы с наймом квалифицированных работников, и из-за неопределенности экономических условий некоторые компании откладывают закрытие вакансий", - отметил глава ISM Энтони Нивс.

По его словам, проблемы в цепочках поставок и логистике сохраняются, но они стали не такие обременительные, как в начале года.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в четверг, в прошлом месяце уменьшился до 47,8 пункта по сравнению с 49,3 пункта в сентябре, согласно окончательным данным.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты не прогнозировали пересмотра показателя с предварительно объявленных 46,6 пункта.