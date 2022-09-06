Индекс активности в сфере услуг США в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до 56,9 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали снижение до 55,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов повысился в августе до 61,8 пункта с 59,9 пункта в июле, занятости – до 50,2 пункта с 49,1 пункта, производства – до 60,9 пункта с 59,9 пункта. Подындекс, показывающий уровень цен в отрасли, опустился до 71,5 с 72,3 пункта.

"Сектор услуг немного ускорил темпы роста в августе благодаря увеличению деловой активности, новых заказов и занятости. Респонденты отмечают некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок, логистикой и ценами, хотя нехватка материалов остается проблемой", - отметил глава отдела опросов бизнеса ISM Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный во вторник, в прошлом месяце упал до 43,7 пункта по сравнению с 47,3 пункта в июле, согласно окончательным данным. Это минимальное значение показателя с мая 2020 года.