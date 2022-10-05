Глава "Росатома" сообщил, что строительные инвестиции корпорации близки к 1,003 трлн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сумма строительных инвестиций ГК "Росатом" приближается к 1,003 трлн рублей, заявил журналистам гендиректор компании Алексей Лихачев в кулуарах Международного строительного чемпионата.

"У нас год от года просто кратно вырастает инвестиционная программа. Мы зарабатываем немаленькие деньги, но абсолютное большинство вкладываем опять в развитие. В первую очередь, в стройки. У нас в этом году приближается к 1 трлн 3 млрд (руб. - ИФ) количество строительных инвестиций", - сказал он.

В годовом отчете за 2021 года "Росатом" не раскрывает размер инвестпрограммы, отмечая только, что "Росэнергоатом" (управляющий российскими АЭС "Росатома") исполнил инвестпрограмму в 2021 году на 105,5%.

Портфель зарубежных заказов АО "Атомэнергопром" на десятилетний период по итогам 2021 года оценивается в $139,9 млрд против $138,3 млрд годом ранее. Оценка на весь жизненный цикл составляет $205,4 млрд, сообщал в своем отчете за 2021 год "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы атомной отрасли).