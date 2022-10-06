РФ к 25 сентября увеличила экспорт продукции АПК на 16%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - РФ к 25 сентября по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличила экспорт продукции АПК на 16%, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на панельной дискуссии в рамках Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень".

По его словам, наибольшие темпы роста показали поставки масложировой продукции - на 29%. Экспорт зерновых вырос на 6%, рыбы и морепродуктов - на 11%, мясной и молочной продукции - на 20%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 7%.

Как сообщалось, год назад темпы роста экспорт были ниже. На 26 сентября 2021 года РФ экспортировала продукции АПК на $23,148 млрд, что на 19% превышало аналогичный показатель 2020 года. Однако темпы роста поставок масложировой продукции были выше и составляли 45% (до $4,829 млрд).

Как заявил Левин, для расширения потенциала аграрного экспорта продолжается открытие рынков для отечественной продукции. Взаимодействию с зарубежными партнерами помогают представители Минсельхоза за рубежом. К настоящему моменту назначен 41 сельхозатташе в 40 странах.

Замминистра отметил, что в этом году была расширена география деловых мероприятий и бизнес-миссий по линии центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Организованы деловые миссии в Катар, Армению, Турцию, Малайзию и Вьетнам.

В настоящее время в АПК заявлено и реализуется почти 260 инвестиционных проектов, предусматривающих поставки на зарубежные рынки новых продуктов.

"В текущих ценах опережающую динамику экспорта демонстрируют 54 субъекта. Кроме того, регионы активно развивают новые направления. Основной прирост показывают масложировая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал замминистра.

Центр "Агроэкспорт" подготовил рейтинг регионов по уровню развития экспортного потенциала продукции АПК. Лидерами в первой группе (объем производства продукции АПК более 200 млрд рублей) стали Ростовская и Белгородская области, Краснодарский край, в второй (от 80 млрд до 200 млрд рублей) - Калининградская, Брянская и Рязанская области, в третьей (менее 80 млрд рублей) - Амурская и Сахалинская области, Приморский край.