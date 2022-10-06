"Белуга" за 9 месяцев увеличила отгрузки на 8,4%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Белуга Групп", один из крупнейших в РФ производителей алкогольной продукции, за девять месяцев 2022 года увеличила отгрузки на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 11,4 млн декалитров.

В частности, продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров, говорится в сообщении компании.

В III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя, составив 3,97 млн декалитров.

В июне-сентябре продажи собственных брендов снизились на 1,5%, до 3,27 млн декалитров, из-за остановки экспорта на рынки США, Европы и беспошлинной розничной торговли (магазины duty free) в связи с санкциями, отметила компания. На динамику также повлияли интенсивные закупки сетей и магазинов в первом полугодии. При этом положительную динамику продаж продемонстрировали продукты в премиальных ценовых сегментах.

Продажи партнерских брендов в III квартале выросли на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров.

Рост доли премиальных продуктов собственного производства из неводочных категорий и развитие импортных марок, представляемых группой в России на эксклюзивной основе, позитивно сказываются на доходности, отметила "Белуга". Вместе с тем компания продолжает развивать марки в среднем ценовом сегменте, ориентируясь на экономическую ситуацию.

Объем продаж собственной сети розничных магазинов "Белуги" ("ВинЛаб") за девять месяцев вырос на 55,7%. Трафик увеличился на 38,6%, средний чек – на 12,4%. Количество торговых точек к концу сентября превысило 1,25 тыс. Объем продаж по системе click & collect вырос на 114% по сравнению с показателем за девять месяцев прошлого года, количество заказов – на 143%. Общее количество выданных заказов за превысило 598 тыс.

За девять месяцев компания продемонстрировала сильные результаты, говорится в сообщении. Этого удалось достичь за счет широкого ассортимента марок, представленных во всех ключевых категориях и сегментах, наличия собственного ритейла и эффективных действий команды.

ПАО "Белуга групп" – один из крупнейших в России производителей алкоголя. Среди ключевых брендов компании – водки Beluga, "Архангельская", "Беленькая" и др. Основным владельцем "Белуги" является Александр Мечетин (58%). Акции компании обращаются на Московской бирже. Free float составляет 24%.