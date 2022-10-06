Суд продлил процедуру банкротства экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева на полгода

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце сентября продлил процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева на 6 месяцев.

Как отмечается на сайте суда, следующий отчет Евгения Веснина, который является финансовым управляющим экс-банкира, назначен на 24 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о законности введения в отношении него процедуры реструктуризации долгов.

Девятый арбитражный апелляционный суд 19 апреля 2021 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 29 января по заявлению ЗК "Настюша" признал Ананьева банкротом. Арбитражный суд Московского округа 18 августа 2021 года оставил это решение в силе.

Суд первой инстанции 18 февраля 2021 года утвердил финуправляющим бизнесмена Сергея Дружинина. Апелляционный суд в июне оставил это назначение в силе. Суд тогда отклонил жалобы Промсвязьбанка, ООО "Зерновая компания "Настюша", а также ряда других кредиторов, в том числе компаний и физлиц. Арбитражный суд Московского округа 30 ноября отменил судебные акты о назначении Дружинина и отправил этот вопрос на повторное рассмотрение.

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Веснина новым финансовым управляющим Ананьева.

На данный момент заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Дело приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей.

29 июня 2022 года суд частично удовлетворил иск ПСБ, поданный о взыскании 282,2 млрд рублей. Позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

Суд первой инстанции 29 июня решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева – в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева – в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. – в пределах 23,1 млрд рублей.

Суд тогда решил отменить после вступления судебного акта в законную силу меры обеспечения, принятые 29 мая 2019 года, в отношении других ответчиков.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".