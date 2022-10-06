IBM вложит $20 млрд в развитие бизнеса в регионе вдоль реки Гудзон

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines инвестирует $20 млрд в развитие бизнеса в долине реки Гудзон в течение ближайшего десятилетия, говорится в ее пресс-релизе.

6 октября президент США Джо Байден и глава IBM Арвинд Кришна посетят завод компании в Покипси (штат Нью-Йорк). Во время этого визита будет объявлено о будущих инвестициях, целью которых является расширение технологической экосистемы штата для открытия новых возможностей в области полупроводников, "гибридных облаков", искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба компании.

В долине Гудзона работает свыше 7,5 тысячи сотрудников IBM. В Покипси находится первый Центр квантовых вычислений компании.

С начала 2022 года рыночная капитализация IBM сократилась на 5,9% (до $113,4 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 17%.