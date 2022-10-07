Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,9%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,6-0,9%, причем второй протестировал рубеж 2000 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2003,02 пункта (-0,9%, минимум сессии - 1999,48 пункта), индекс РТС - 1039,09 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 60,72 рубля (-0,18 рубля).

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии.

Подешевели расписки OZON (-2,2%), акции "МТС" (-2%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Магнита" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,7% "префы"), АФК "Система" (-1,2%), UC Rusal (-1,2%), Polymetal (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,9%), бумаги "Газпрома" (-0,8%), Московской биржи (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), ВТБ (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что негативный внешний фон не дает покупателям переломить ситуацию в свою пользу, что не вызывает оптимизма. В пятницу закрывается реестр для получения дивидендов в "Татнефти" и "Газпроме", поэтому в понедельник рынок акций РФ откроется сильным снижением, а вот позитив от реинвестирования дивидендов появится только ближе к началу ноября.

Попытки Европы ввести потолок цен и эмбарго на российскую нефть, скорее всего, будет лишь отчасти успешными и только на некоторое время. Кроме того, в результате импорт нефти для Европы существенно подорожает.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может не удержать отметку 2000 пунктов.

Акции "Татнефти" и "Газпрома" в пятницу последний день торгуются с дивидендами. Можно ожидать повышенных оборотов в бумагах и не исключены сильные движения. Есть опасения, что закрытие дивидендного "гэпа", например, в "Газпроме", будет очень длительным.

Возможно, лучше рынка в пятницу будут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа". В последние месяцы часто бывает, что спрос перетекает из "ЛУКОЙЛа" в "Роснефть" и обратно после одного-двух дней роста одной из бумаг. Поэтому с учетом "фактора пятницы" отметка 2000 пунктов по индексу МосБиржи может не устоять, хотя серьезных поводов для ощутимой просадки нет, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, в пятницу утром глобальные рынки находятся под давлением. Если статданные по рынку труда США будут указывать на снижение новых рабочих мест в частном секторе, инвесторы вновь могут начать думать, что ФРС США может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики - это позитив для рынков. Индекс МосБиржи в пятницу может остаться в диапазоне 2000-2050 пунктов, так как сейчас отсутствуют триггеры для выхода индекса с этих уровней.

В США индексы акций накануне снизились на 0,7-1,2% на заявлениях представителей ФРС, разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук убедили инвесторов, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится в стремлении ужесточать ДКП.

Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. "Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы базовой инфляции идут вниз", - сказал он.

Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели ФРС".

Трейдеры ждут сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США, которые Минтруда обнародует в пятницу в 15:30 по московскому времени. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

В Китае продолжается праздничная "золотая неделя", в связи с чем биржи материковой части страны не работают.

Промпроизводство в Германии в августе сократилось на 0,8%, при прогнозах снижения на 0,5%, а розничные продажи упали на 1,3%, при ожидавшемся снижении на 1,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после роста на протяжении четырех сессий подряд, подогретого решением стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с с ноября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $94,09 за баррель (-0,4% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $88,14 за баррель (-0,4% и +0,8% накануне).

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.