Япония пополнила санкционные списки по РФ более чем 80 лицами и структурами

Санкции ввели против родственников Мишустина, Шойгу, Кадырова

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии.

В частности, в санкционные списки включили родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, представителей ВКС РФ и Росгвардии.

Согласно документу, 23 человека оказались под санкциями в связи с причастностью к включению новых регионов в состав РФ. Так, в списках фигурируют член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и председатель правительства военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев.

Среди организаций, против которых ввели санкции, присутствуют корпорация "Ростех", холдинг "Росэлектроника", группа компаний "Калашников", АО "ОДК-Климов", судостроительный завод "Море", концерн "Созвездие", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и судостроительный завод "Янтарь".

В предыдущий раз Япония вводила санкции против РФ в конце сентября. Тогда Токио добавил в санкционные списки 21 российскую компанию, а также запретил экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", говорилось в заявлении МИД Японии.

Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО Мосэлектронпроект, НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

Также под запрет попали Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа", ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" и другие.