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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Сбербанк начал оформлять ипотечные каникулы для военнослужащих

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению ипотечных кредитов с 7 октября 2022 года, сообщили в пресс-службе банка.

"Чтобы оперативно поддержать наших заемщиков-военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона - уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время", - прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В банке уточнили, что клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным кредитам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания. Для рассмотрения заявки на каникулы заемщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии, в СберБанк Онлайн или лично в любом офисе.

Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счет его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом в случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заемщики, мобилизованные в Вооруженные силы РФ, военнослужащие, проходящие службу в ВС РФ по контракту, сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации, добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России и члены семей всех перечисленных выше категорий.

Сбербанк
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