ЦБ Австралии предупредил о возможности дефолта ряда заемщиков из-за высоких ставок

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) заявил в пятницу, что более высокие официальные процентные ставки уже сказываются на способности некоторых заемщиков погашать кредиты.

В отчете о финансовой стабильности ЦБ говорится, что "существует небольшая группа заемщиков, которые не смогут расплатиться с долгами из-за низких сбережений и высокого уровня обязательств". При этом, как отмечается в документе, финансовые потрясения могут стать более масштабными в случае, если экономическая активность окажется намного слабее прогнозов.

Во вторник RBA неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Она была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п., пишет The Wall Street Journal.

RBA поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

При этом финансовые рынки ждут дальнейшего повышения ставки - до 3,5% годовых в следующем году.

"Более высокие процентные ставки увеличат платежи по долгам заемщиков. Несмотря на сильный рынок труда, рост доходов не поспевает за инфляцией в Австралии, в результате чего у домохозяйств меньше возможностей обслуживать свои долги", - говорится в сообщении RBA.

ЦБ полагает, что многие домохозяйства смогут справиться с этим, сократив расходы или норму сбережений.

Для некоторых заемщиков с меньшими сбережениями и высокой задолженностью погашение долгов может вызвать трудности, поэтому доля "просроченной задолженности по жилищным кредитам, вероятно, увеличатся в предстоящий период по сравнению с очень низкими уровнями в настоящее время", предупредил RBA.

Банк добавил, что проблемы с обслуживанием долга усугубятся, если экономические условия, особенно уровень безработицы, станут хуже, чем ожидалось, а цены на жилье резко упадут.

Курс австралийского доллара укрепился в ходе торгов в пятницу до $0,6425 по сравнению с $0,6408 на закрытие предыдущей сессии.