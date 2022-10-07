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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

ЦБ Австралии предупредил о возможности дефолта ряда заемщиков из-за высоких ставок

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) заявил в пятницу, что более высокие официальные процентные ставки уже сказываются на способности некоторых заемщиков погашать кредиты.

В отчете о финансовой стабильности ЦБ говорится, что "существует небольшая группа заемщиков, которые не смогут расплатиться с долгами из-за низких сбережений и высокого уровня обязательств". При этом, как отмечается в документе, финансовые потрясения могут стать более масштабными в случае, если экономическая активность окажется намного слабее прогнозов.

ЭкономикаРезервный банк Австралии поднял базовую ставку на 25 б.п.Читать подробнее

Во вторник RBA неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Она была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п., пишет The Wall Street Journal.

RBA поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

При этом финансовые рынки ждут дальнейшего повышения ставки - до 3,5% годовых в следующем году.

"Более высокие процентные ставки увеличат платежи по долгам заемщиков. Несмотря на сильный рынок труда, рост доходов не поспевает за инфляцией в Австралии, в результате чего у домохозяйств меньше возможностей обслуживать свои долги", - говорится в сообщении RBA.

ЦБ полагает, что многие домохозяйства смогут справиться с этим, сократив расходы или норму сбережений.

Для некоторых заемщиков с меньшими сбережениями и высокой задолженностью погашение долгов может вызвать трудности, поэтому доля "просроченной задолженности по жилищным кредитам, вероятно, увеличатся в предстоящий период по сравнению с очень низкими уровнями в настоящее время", предупредил RBA.

Банк добавил, что проблемы с обслуживанием долга усугубятся, если экономические условия, особенно уровень безработицы, станут хуже, чем ожидалось, а цены на жилье резко упадут.

Курс австралийского доллара укрепился в ходе торгов в пятницу до $0,6425 по сравнению с $0,6408 на закрытие предыдущей сессии.

Австралия
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