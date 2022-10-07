"Ростелеком" получил 100% бывшего СП со Сбером по биометрии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - АО "Вестелком" ("дочка" ПАО "Ростелеом") приобрело 50% ООО "Центр технологий идентификации" (ЦТИ), которое было создано в апреле 2021 года в качестве СП со Сбером по развитию Единой биометрической системы.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, доля приобретена у ООО "Цифровые активы" ("дочка" Сбербанка). Оставшиеся 50% ООО "ЦТИ" принадлежат АО "РТ Лабс" – также дочерней структуре "Ростелекома". Таким образом, структуры оператора консолидировали 100% ООО.

В конце сентября указом президента РФ организацией, обеспечивающей развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрии, определено АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ). Как следует из указа, доля ПАО "Ростелеком" в уставном капитале АО "ЦБТ" составит 49%, доля РФ – 26%.

"Прорабатывались разные варианты СП, в том числе с участием Сбера. В итоге оптимальным форматом стала консолидация с правительством. 30 сентября 2022 года был подписан соответствующий указ президента, который и наделил статусом оператора ГИС "Единая биометрическая система" компанию ЦБТ", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

Сбер и "Ростелеком" в начале апреля 2021 года договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. Тогда стороны подписали предварительное соглашение о намерениях создать на паритетных началах СП - ООО "Цифровые технологии идентификации".

Однако в августе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Сбер решил выйти из СП, поскольку его не устроили условия. В результате банк не подписал необязывающую документацию (term sheet), говорили источники издания.