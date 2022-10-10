Цена Brent опустилась до $97,1 за баррель после скачка на прошлой неделе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Статданные о безработице в США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что американский рынок труда все еще остается сильным. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в понедельник составляет $97,08 за баррель, что на $0,84 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,5 (3,7%), до $97,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,77 (0,83%), до $91,87 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $4,19 (4,7%), до $92,64 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Как сообщалось, ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

"В реальности снижение составит лишь порядка 1 млн б/с, поскольку производство нефти во многих странах уже отставало от квот, - отмечают аналитики Commerzbank, мнение которых приводит Bloomberg. - Этого, однако, будет достаточно для того, чтобы предотвратить появление избытка предложения на рынке, который прогнозировался на четвертый квартал".