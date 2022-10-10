На рынке акций РФ после обвала наметилась коррекция вверх

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после обвального падения индексов из-за отсечек дивидендов в акциях "Газпрома" и "Татнефти", а также на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и эскалации геополитической напряженности после теракта на Крымском мосту начал корректироваться вверх.

Индекс МосБиржи в первую минуту торгов падал в район 1775 пунктов (-8,7%) - минимума с 24 февраля, индекс РТС - до 907 пункта (-9,8%), после чего наметился отскок.

К 10:15 индекс МосБиржи составил 1835,58 пункта (-5,6%), индекс РТС - 937,77 пункта (-6,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 23,7%.

Доллар подорожал на 63 копейки, до 61,63 рубля.

Котировки "Газпрома" падали в район 137 рублей (-29,7%), "Татнефти"- в район 300 рублей (-18%), после чего бумаги скорректировались до 153,7 рубля (-21,2%) и до 336,7 рубля (-8%). Из-за падения акций "Газпрома" более чем на 20% "Мосбиржа" объявила по ним дискретный аукцион с 10:15 до 10:45.

Дивиденды "Газпрома" за первое полугодие составляют 51,03 рубля на акцию, "Татнефти" - 32,71 рубля на все виды акций.

Также утром в понедельник подешевели акции Сбербанка (-3,6% и -2,8% "префы"), "Роснефти" (-3,4%), АФК "Система" (-3,2%), ПАО "Полюс" (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "НЛМК" (-2,7%), "РусГидро" (-2,6%), UC Rusal (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "МТС" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), "Яндекса" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,5%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (-1%), Polymetal (-1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), расписки OZON (+0,2%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно просели после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с). К 10:25 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $97,81 за баррель (+3,7% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $92,57 за баррель (+4,7% в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает Вloomberg.

Сильные статданные по рынку труда США были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.