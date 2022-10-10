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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Мосбирже" курс доллара США поднялся выше 63 рублей впервые с 11 августа, евро дорожает к уровню 62 рубля.

К 10:53 доллар дорожал на 2,06 рубля, до 63,07 рубля. Евро при этом дорожал на 1,53 рубля, до 61,43 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,82 рубля - до 62,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро утром в понедельник на ожидании совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проведет президент Владимир Путин. Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По факту возбуждено уголовное дело о терроризме. По поручению Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, президент подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", сообщила пресс-служба Кремля.

Мосбиржа Совбез Крымский мост СКР
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