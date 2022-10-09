Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Глава Минфина США назвала бесполезным решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу неразумно, неизвестно, какое влияние в конечном итоге оно окажет на мировую экономику, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

ЭкономикаПесков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям СШАПесков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям СШАЧитать подробнее

"Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно. Неизвестно, какое влияние оно в конечном итоге окажет, но, безусловно, мне это кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся", - считает она.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в развивающихся странах (в связи с высокими ценами на энергоресурсы - ИФ), и теми проблемами, с которыми они сталкиваются", - добавила Йеллен.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил, что цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти.

Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ США Джанет Йеллен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Песков отметил, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Сбербанк повысил ставки по ипотеке из-за изменения рыночных условий

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

"Сахалин-1" переведут в юрисдикцию РФ по аналогии с "Сахалином-2"

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });