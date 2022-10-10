Председатель совета директоров Pirelli ушел в отставку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров итальянской Pirelli & C SpA Нин Гаонин покинул свой пост, сообщила компания.

Ранее Гаонин также ушел в отставку с аналогичной должности в китайской химической компании Sinochem Holdings Corp., одного из крупнейших акционеров Pirelli.

Pirelli отметила, что Гаонину не принадлежат ни акции, ни какие-либо другие финансовые инструменты компании.

Sinochem сообщила, что выдвинет кандидатуру Ли Фанрона на пост председателя совета директоров Pirelli. Глава итальянской компании Марко Тронкетти Провера, вице-председатель совета директоров, соберет совет для утверждения нового председателя.