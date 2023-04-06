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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Pirelli увеличила годовую чистую прибыль на 35,5%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам 2022 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 35,5% - до 435,9 млн евро с 321,6 млн евро годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Годовая выручка Pirelli повысилась на 21,4% и составила 6,616 млрд евро (выше прогноза компании в 6,5 млрд евро). Показатель без учета изменения курсов обмена валют вырос на 18,7%.

Рентабельность по EBIT в прошлом году составила 14,8%, при этом компания планировала этот показатель в районе 15%.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить за прошлый год дивиденды в размере 0,218 евро на акцию против 0,161 евро в 2021 году.

Pirelli планирует получить в 2023 году выручку в диапазоне от 6,6 млрд евро до 6,6 млрд евро, рентабельность по EBIT - 14-14,5%.

Рыночная капитализация Pirelli с начала текущего года увеличилась почти на 13% (до 4,7 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 14%.

Pirelli Италия
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