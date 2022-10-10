Минфин и депутаты готовы подумать над либерализацией ввоза в РФ наличной валюты

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Процесс ввоза в Россию иностранной валюты и действующие сейчас ограничения в этой сфере нуждаются в либерализации, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Есть ограничение, по-моему, оно до сих пор действует, по ввозу наличной валюты (...) многие сталкиваются с тем, что не могут завести сюда наличную валюту, потому что у них ее могут забрать, надо доказывать - откуда взял. Надо максимально, с моей точки зрения, либерализовать все, что на пользу внутреннему потребителю", - сказал Аксаков в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного механизмам поддержки экспортно-импортных сделок.

"Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю. Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то там ввозят по $10 тыс., этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", - поддержал идею директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что в этом вопросе есть другая сторона медали, которая связана как декларированием, так и с тем, куда эти средства будут направлены.

Согласно действующему законодательству, ввоз в РФ иностранной валюты возможен без декларирования на сумму, эквивалентную $10 тыс., свыше этой суммы ввоз подлежит декларированию, при котором нужно представить ряд документов, подтверждающих происхождение средств. Одновременно с апреля 2022 г. действует европейский пакет санкций, по которому запрещено вывозить из ЕС в Россию и Белоруссию как наличные банкноты евро, так и валюты других стран Евросоюза. При этом данный запрет не касается сотрудников дипломатических представительств, консульств, ряда международных организации и случаев, когда валюта ввозится для личного пользования физлиц.

Со 2 марта 2022 года указом президента РФ запрещен вывоз из РФ наличной валюты и денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.